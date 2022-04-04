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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российской агрессии в Украине заминировано 80 тыс. км² территории – МИД

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По данным МИД Украины, оккупанты сознательно минируют игрушки и блестящие предметы, на которые могут обратить внимание дети
По данным МИД Украины, оккупанты сознательно минируют игрушки и блестящие предметы, на которые могут обратить внимание дети
Фото: depositphotos.com

Из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории. Об этом 4 апреля, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что использование Россией запрещенных и негуманных видов оружия увеличивает минную опасность в десятки раз.

"Если из-за первой волны российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году в очистке нуждалось около 16 тыс. км² Луганской и Донецкой областей, то сегодня, по предварительным оценкам, речь идет уже о 80 тыс. км² территории Украины. Российские оккупанты неустанно продолжают сеять на украинской земле смерть и увечья. В то время как весь цивилизованный мир отказывается от противопехотных мин и запрещает их использование, РФ увеличивает масштабы их применения в Украине и даже испытает противопехотные мины нового образца, такие как ПОМ-3 ("Медальон") и другие", – говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркнули, что РФ воюет не только с ВСУ, но и с гражданским населением Украины, грубо нарушая законы и обычаи войны. В частности, российские военные массово устанавливают запрещенные международным правом мины-ловушки, отступая, минируют продовольственные объекты, частное жилье и трупы людей.

"Военные преступления российских оккупантов направлены даже против украинских детей. Захватчики сознательно минируют игрушки и блестящие предметы, на которые могут обратить внимание именно малыши. Так они хотят убить наше будущее", – сказано в заявлении.

Подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других структур уже занимаются разминированием освобожденных территорий. Однако основная работа в этом направлении начнется после полного вывода российских войск с территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что Россия использует запрещенные противопехотные мины в Харьковской области, 29 марта сообщила правозащитная организация Human Rights Watch.

Противопехотные мины были обнаружены саперами 28 марта 2022 года. Такие мины могут убивать и калечить людей в радиусе 16 метров. У Украины нет этого типа наземных мин. 

Международный договор о запрещении мин 1997 года полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Россия не входит в число 164 стран, присоединившихся к договору. В ноябре 2020 года РФ заявила Генеральной Ассамблее ООН, что "разделяет цели договора и поддерживает мир, свободный от мин", но рассматривает противопехотные мины "как эффективный способ обеспечения безопасности границ России".

Human Rights Watch задокументировала использование противопехотных мин советского/российского происхождения более чем в 30 странах, в том числе в Сирии (в 2011–2019 годах), Украине (в 2014–2015 годах) и Ливии (в 2020 году), часто совпадающих с военным присутствием РФ как стороны в этих конфликтах.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, война России против Украины, разминирование, мины, российские оккупанты
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