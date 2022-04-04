Из-за российской агрессии в Украине заминировано 80 тыс. км² территории – МИД

По данным МИД Украины, оккупанты сознательно минируют игрушки и блестящие предметы, на которые могут обратить внимание дети Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что использование Россией запрещенных и негуманных видов оружия увеличивает минную опасность в десятки раз.

"Если из-за первой волны российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году в очистке нуждалось около 16 тыс. км² Луганской и Донецкой областей, то сегодня, по предварительным оценкам, речь идет уже о 80 тыс. км² территории Украины. Российские оккупанты неустанно продолжают сеять на украинской земле смерть и увечья. В то время как весь цивилизованный мир отказывается от противопехотных мин и запрещает их использование, РФ увеличивает масштабы их применения в Украине и даже испытает противопехотные мины нового образца, такие как ПОМ-3 ("Медальон") и другие", – говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркнули, что РФ воюет не только с ВСУ, но и с гражданским населением Украины, грубо нарушая законы и обычаи войны. В частности, российские военные массово устанавливают запрещенные международным правом мины-ловушки, отступая, минируют продовольственные объекты, частное жилье и трупы людей.

"Военные преступления российских оккупантов направлены даже против украинских детей. Захватчики сознательно минируют игрушки и блестящие предметы, на которые могут обратить внимание именно малыши. Так они хотят убить наше будущее", – сказано в заявлении.

Подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других структур уже занимаются разминированием освобожденных территорий. Однако основная работа в этом направлении начнется после полного вывода российских войск с территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)