Из-за российской агрессии в Украине заминировано 80 тыс. км² территории – МИД

В ведомстве отметили, что использование Россией запрещенных и негуманных видов оружия увеличивает минную опасность в десятки раз.
"Если из-за первой волны российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году в очистке нуждалось около 16 тыс. км² Луганской и Донецкой областей, то сегодня, по предварительным оценкам, речь идет уже о 80 тыс. км² территории Украины. Российские оккупанты неустанно продолжают сеять на украинской земле смерть и увечья. В то время как весь цивилизованный мир отказывается от противопехотных мин и запрещает их использование, РФ увеличивает масштабы их применения в Украине и даже испытает противопехотные мины нового образца, такие как ПОМ-3 ("Медальон") и другие", – говорится в сообщении.
В МИД Украины подчеркнули, что РФ воюет не только с ВСУ, но и с гражданским населением Украины, грубо нарушая законы и обычаи войны. В частности, российские военные массово устанавливают запрещенные международным правом мины-ловушки, отступая, минируют продовольственные объекты, частное жилье и трупы людей.
"Военные преступления российских оккупантов направлены даже против украинских детей. Захватчики сознательно минируют игрушки и блестящие предметы, на которые могут обратить внимание именно малыши. Так они хотят убить наше будущее", – сказано в заявлении.
Подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других структур уже занимаются разминированием освобожденных территорий. Однако основная работа в этом направлении начнется после полного вывода российских войск с территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что Россия использует запрещенные противопехотные мины в Харьковской области, 29 марта сообщила правозащитная организация Human Rights Watch.
Противопехотные мины были обнаружены саперами 28 марта 2022 года. Такие мины могут убивать и калечить людей в радиусе 16 метров. У Украины нет этого типа наземных мин.
Международный договор о запрещении мин 1997 года полностью запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Россия не входит в число 164 стран, присоединившихся к договору. В ноябре 2020 года РФ заявила Генеральной Ассамблее ООН, что "разделяет цели договора и поддерживает мир, свободный от мин", но рассматривает противопехотные мины "как эффективный способ обеспечения безопасности границ России".
Human Rights Watch задокументировала использование противопехотных мин советского/российского происхождения более чем в 30 странах, в том числе в Сирии (в 2011–2019 годах), Украине (в 2014–2015 годах) и Ливии (в 2020 году), часто совпадающих с военным присутствием РФ как стороны в этих конфликтах.