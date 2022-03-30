В Харьковской области из-за наезда машин на мины погибли два человека, еще пять, включая ребенка, ранены – полиция

"29 марта в Чугуевском районе погибли двое мужчин и получили ранения еще пять человек, включая шестимесячного ребенка. Произошло это из-за наезда автомобилей, в которых двигались семьи, на мины или необезвреженные боеприпасы", – говорится в сообщении.
Он призвал граждан не двигаться в направлениях, которые перекрыты или на которых только что закончились боевые действия, это касается дорог и обходных путей.
"Пока наши саперы не провели разминирование, это очень опасно! Украина делает все, чтобы вы скорее вернулись в свои дома под мирным свободным небом. Не подвергайте себя и своих детей опасности", – написал Болвинов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что российская армия, вторгшаяся в Украину, ведет "хаотическое минирование местности", нарушая тем самым нормы международного гуманитарного права.