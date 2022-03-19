СБУ опровергла фейк РФ о "минировании" больницы в Днепре

Все попытки РФ переложить на украинских военных ответственность за преступления оккупантов обречены на провал, подчеркнули в СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Сегодня так называемое министерство обороны так называемой Российской Федерации выдало очередную порцию фейков. В частности, в информационное поле сделан "вброс" о том, что СБУ якобы заминировала один из корпусов городской больницы в Днепре и планирует взорвать его в то время, как над городом будет пролетать российский самолет", – рассказали в спецслужбе.

Авторы релиза считают, что подобные заявления могут быть "разве что объектом клинических исследований узкопрофильных медицинских специалистов".

Все попытки РФ переложить на украинских военных ответственность за преступления оккупантов обречены на провал, добавили в пресс-службе.

"Потому что весь мир и так понимает, кто совершает зверства и убийства мирных жителей в Украине. И то, какая ответственность ждет за это российских захватчиков", – подчеркнули в СБУ.

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