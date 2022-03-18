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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже обмотался георгиевской лентой". В СБУ заявили, что российские оккупанты обращаются к гадалкам, чтобы выжить в Украине

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В СБУ посоветовали российским оккупантам убираться из Украины
В СБУ посоветовали российским оккупантам убираться из Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты, чтобы выжить в Украине, обращаются к шаманам и гадалкам. Об этом свидетельствует опубликованный Службой безопасности Украины разговор российского военного со своей матерью.

По данным СБУ, сотрудники ведомства перехватили звонок одного из оккупантов, который находится под Харьковом. В частности, он просит мать, чтобы та обратилась за помощью к знакомой гадалке. Военный считает, что необходимо провести специальный обряд, чтобы его не зацепили украинские снаряды.

Мать напоминает оккупанту, чтобы "для защиты" он не забывал класть в карман георгиевскую ленту. В ответ военный уверяет ее, что "уже обмотался георгиевской лентой".

"Мы обращаемся к российским захватчикам и их родственникам: не нужно совершать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь из Украины – так сохраните свою жизнь. А если останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд – погребальный", – подчеркнули в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/685226112927334/

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Теги: Россия, СБУ, Украина, война России против Украины, российские оккупанты
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