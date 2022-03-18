"Уже обмотался георгиевской лентой". В СБУ заявили, что российские оккупанты обращаются к гадалкам, чтобы выжить в Украине

По данным СБУ, сотрудники ведомства перехватили звонок одного из оккупантов, который находится под Харьковом. В частности, он просит мать, чтобы та обратилась за помощью к знакомой гадалке. Военный считает, что необходимо провести специальный обряд, чтобы его не зацепили украинские снаряды.

Мать напоминает оккупанту, чтобы "для защиты" он не забывал класть в карман георгиевскую ленту. В ответ военный уверяет ее, что "уже обмотался георгиевской лентой".

"Мы обращаемся к российским захватчикам и их родственникам: не нужно совершать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь из Украины – так сохраните свою жизнь. А если останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд – погребальный", – подчеркнули в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)