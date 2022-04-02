В Киеве создали отдельную роту для охраны объектов критической инфраструктуры – Кличко

"Киев продолжает усиливать оборону, в частности защиту и охрану ключевых объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих функционирование города, а именно поставки света, воды, газа, тепловой энергии и другие. Враг продолжает обстреливать украинские города. Неоднократно предпринимались попытки повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части. Служат в ней, в частности, и семь депутатов Киевсовета", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что бойцы отдельной роты приняли присягу на верность народу Украины.

"Сегодня бойцы, защищающие объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу на верность народу Украины. Они уже прошли обучение и имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного положения. Город тесно сотрудничает с руководством Сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы во всех областях. Вместе выстоим и победим! Слава Украине!" – подытожил он.

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