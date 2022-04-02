В Киеве создали отдельную роту для охраны объектов критической инфраструктуры – Кличко

"Киев продолжает усиливать оборону, в частности защиту и охрану ключевых объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих функционирование города, а именно поставки света, воды, газа, тепловой энергии и другие. Враг продолжает обстреливать украинские города. Неоднократно предпринимались попытки повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части. Служат в ней, в частности, и семь депутатов Киевсовета", – сообщил Кличко.
Мэр Киева отметил, что бойцы отдельной роты приняли присягу на верность народу Украины.
"Сегодня бойцы, защищающие объекты критической инфраструктуры столицы, приняли присягу на верность народу Украины. Они уже прошли обучение и имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного положения. Город тесно сотрудничает с руководством Сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы во всех областях. Вместе выстоим и победим! Слава Украине!" – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.