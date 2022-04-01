"Риск умереть высокий". Кличко посоветовал киевлянам не спешить с возвращением в город

Он подчеркнул, что "риск умереть довольно высокий".

Кличко объяснил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, следует подождать еще, так как с севера и востока украинской столицы продолжаются большие сражения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.