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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Риск умереть высокий". Кличко посоветовал киевлянам не спешить с возвращением в город

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Кличко объяснил, что возле Киева идут бои
Кличко объяснил, что возле Киева идут бои
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не спешить с возвращением в город из-за сохраняющейся опасности погибнуть. Об этом 1 апреля сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что "риск умереть довольно высокий".

Кличко объяснил, что тем, кто хочет вернуться в Киев, следует подождать еще, так как с севера и востока украинской столицы продолжаются большие сражения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

31 марта британская разведка заявила, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал 31 марта, что, по информации разведки НАТО, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, война, вторжение, война России против Украины, население, войска, мэр, российские оккупанты
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