Владимир Кличко встретился с канцлерами Германии и Австрии – мэр Киева

"Мой брат Владимир встретился в Берлине с канцлерами Германии Олафом Шольцем и Австрии – Карлом Нехаммером. На всех встречах подчеркивает необходимость дальнейшей помощи Украине, которая сегодня борется за существование своего государства и свою свободу. В разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером Владимир отметил необходимость усиления экономического давления на Россию, в частности – прекращения экономических отношений с агрессором", – сообщил Виталий Кличко.

Владимир Кличко отметил, что нужно увеличивать помощь Украине.

"Мы благодарны за оказанную нашими партнерами помощь. Но нам срочно нужна более мощная экономическая, гуманитарная и военная поддержка в войне, с которой пришла на нашу землю российская армия", – отметил Владимир Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что на каждой встрече Владимир Кличко рассказывал и показывал европейским политикам видео о том, что действительно сегодня делает с Украиной и ее мирными жителями российская армия.

Также состоялись встречи с вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, главой Ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом, министром финансов ФРГ Кристианом Линднером и лидерами ведущих политических сил – участниками правительственной коалиции Германии.