Владимир Кличко поехал в Германию на переговоры по предоставлению поддержки Украине

"Владимир поехал с делегацией от Украины на встречи в Германию. Запланированные встречи с политиками-чиновниками ФРГ – для политической поддержки Украины, экономической, гуманитарной и военной помощи нашему государству", – заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул важность консолидации всех усилий по поддержке Украины.

"Сегодня очень важно объединение всех сил – как в Украине, так и консолидация позиции и действий стран – партнеров нашего государства", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)