В Берлине накрыли флагом Украины два советских танка на мемориале Второй мировой. Посольство РФ назвало это "осквернением" памятника

В агентстве отметили, что, вероятно, таким образом неизвестные выразили протест против продолжающегося нападения России на Украину.

Флаги убрали полиция. Представитель полиции заявил, что ничего не было повреждено, и снять флаги было легко, поэтому о преступлении речь не идет.

Фото одного из танков опубликовало радио Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Eine blau-gelbe Flagge umhüllt am Mittwochmorgen einen der #Panzer des sowjetisches Ehrenmals in #Berlin. Unbekannte haben die ukrainische Flagge angebracht. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art. #Ukraine pic.twitter.com/Q269auB5Dd — rbb|24 (@rbb24) March 30, 2022

Однако посольство России в ФРГ заявило, что "возмущено инцидентом", направило устную ноту МИД Германии и призвало провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Расцениваем этот инцидент как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от национал-социализма", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)