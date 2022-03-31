Спецслужбы РФ планируют в Берлине пропагандистские мероприятия с уничтожением украинской символики – Центр оборонных реформ

Данилюк: Цель акции – создание видеоматериалов, которые в дальнейшем будут использоваться российской пропагандой Фото: Oleksandr Danylyuk / Facebook

По его информации, группа агентов влияния российских спецслужб в Берлине собирается провести демонстрацию, во время которой будут уничтожаться украинские и нацистские символы на фоне мемориалов советским солдатам.

"Цель акции – создание видеоматериалов, которые в дальнейшем будут использоваться российской пропагандой. Акция должна быть синхронизирована с аналогичной акцией в РФ... Российские спецслужбы также рассматривают возможность организации нападений на участников демонстрации, которые должны устроить якобы "украинские националисты", – написал Данилюк.

Акции пройдут, вероятно, возле мемориальных комплексов в Трептов-парке и Тиргартене, где в знак солидарности с Украиной памятники были украшены украинскими флагами.

"Учитывая противоправный характер этих мероприятий, риски для общественной безопасности и использование их для пропаганды агрессивной войны, являющейся международным преступлением, просим правоохранительные органы ФРГ предотвратить эту провокацию", – говорится в сообщении.

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