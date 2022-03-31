В Киеве созданы волонтерские группы спасателей – Кличко

Кличко пообщался с волонтерами, которые тренируются на базе пожарной части Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Сегодня посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы. Поблагодарил наших спасателей за их сложную и чрезвычайно важную работу. Каждый день они тушат пожары, разбирают завалы пострадавших от обстрелов зданий, спасают жизни киевлян", – сообщил Кличко.

Он пообщался с волонтерами, которые тренируются на базе пожарной части.

"Их учат, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Как разбирать завалы и спасать людей, пользоваться аварийно-спасательным оборудованием. В каждом районе столицы созданы такие волонтерские группы спасателей. И каждый день к ним приобщаются новые волонтеры, желающие быть полезными своему городу в это сложное время. Вместе мы выстоим и победим! Слава Украине!" – подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что город делает все для современного оснащения и технического обеспечения работы подразделений спасателей.

"Сегодня в Киев из Дании поступили три специально оснащенных пожарно-спасательных автомобиля, которые столица получила бесплатно", – сообщил мэр столицы.

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