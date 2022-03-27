В Киеве с 28 марта возобновляется обучение в дистанционном формате

"Мы принимали это решение, опираясь на мнение специалистов, в первую очередь психологов, поддерживающих возобновление учебного процесса. Цель дистанционного обучения во время войны – не только усвоение новых знаний, но психологическая поддержка, общение, переключение внимания детей", – отметил он.

Мондриевский добавил, что преподаватели получили четкий сигнал: обучение в данных условиях должно быть без отрицательных оценок или объемных домашних заданий, оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями.

Также заместитель председателя КГГА напомнил, что у города есть достаточный опыт и мощная база для организации дистанционного обучения.

"У Киева есть опыт проведения такого обучения еще со времен карантинных ограничений. Накануне педагогические коллективы уже приступили к учебным, психологическим и развивающим консультациям с детьми. Для этого директора учебных заведений получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать и какова цель привлечения учеников", – отметил Мондриевский.