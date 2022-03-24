В Украине отменили ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены в этом году

"Война разрушила образовательный процесс, который еще не успел полноценно восстановиться после пандемии COVID-19", – отметили в парламенте.
Вступление в заведения высшего образования в этом году будет проходить без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.
При этом депутаты подчеркнули, что экзамены отменяются только на 2022 год.
Отменить ВНО Минобразования предложило 8 марта в связи с военным положением в Украине и "агрессивностью российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки".