В Украине отменили ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены в этом году

Экзамены в Украине отменяются только на 2022 год Фото: depositphotos.com

"Война разрушила образовательный процесс, который еще не успел полноценно восстановиться после пандемии COVID-19", – отметили в парламенте.

Вступление в заведения высшего образования в этом году будет проходить без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

При этом депутаты подчеркнули, что экзамены отменяются только на 2022 год.