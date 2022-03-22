Украинские вузы продолжили обучение в 15 областях, в двух – частично – Шкарлет

Он добавил, что университеты в четырех областях находятся на каникулах и только в одной области вузы не работают.
"Вопреки самому сложному времени в Украине мы продолжаем осуществлять образовательный процесс там, где разрешает ситуация безопасности, – написал Шкарлет. – Призываю молодежь оберегать свой фронт в этой войне: учиться и продолжать формировать будущее нашего государства".
Кроме того, как отметил Шкарлет, с 14 марта в 14 областях Украины полностью возобновлен образовательный процесс в дистанционном формате в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, в семи – частично, а в четырех – обучение не осуществляется.
В то же время учреждения профессионального перед высшим образованием осуществляют обучение в 19 областях по дистанционной или смешанной форме. При этом в четырех областях учреждения частично не работают, а в одной области обучение не проводится.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шкарлет сообщал 11 марта, что в 2022 году из-за массового военного вторжения РФ, которое началась 24 февраля, в Украине отменят ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены.
Глава Минобразования отмечал 20 марта в Telegram, что с начала полномасштабного нападения РФ оккупанты повредили или разрушили более 500 учебных учреждений в Украине.