В 13 областях Украины сегодня возобновился учебный процесс – Шкарлет

Шкарлет: Форма образовательного процесса зависит от ситуации с безопасностью Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

"По информации департаментов образования и науки военных администраций, обучение стартовало в 13 областях. Форма образовательного процесса зависит от ситуации с безопасностью в каждом регионе, территориальной общине отдельно и обязательно согласована с военной администрацией", – сказал он.

В восьми областях частично в общинах образовательный процесс начался, а частично были продлены каникулы. В четырех областях учебный процесс приостановлен.