В 13 областях Украины сегодня возобновился учебный процесс – Шкарлет

"По информации департаментов образования и науки военных администраций, обучение стартовало в 13 областях. Форма образовательного процесса зависит от ситуации с безопасностью в каждом регионе, территориальной общине отдельно и обязательно согласована с военной администрацией", – сказал он.
В восьми областях частично в общинах образовательный процесс начался, а частично были продлены каникулы. В четырех областях учебный процесс приостановлен.
С начала войны 24 февраля российские оккупанты повредили и разрушили 379 учебных учреждений в Украине.
В 2022 году из-за войны отменят ВНО, итоговую аттестацию и вступительные экзамены, сообщил Шкарлет 11 марта.