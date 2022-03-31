В Киеве создали военную комендатуру

Этим приказом Жирнов утвердил также положение о комендатуре и личный состав органа.

В составе комендатуры семь человек:

Комендатура, согласно положению о ней, создана для организации и обеспечения мероприятий во время комендантского часа и специального режима светомаскировки. В ее функции входит также координация действий сил, подразделений, органов военного управления Вооруженных сил Украины, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ и западная разведка заметили передвижение российских войск от Киева, но украинские военные считают, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений, цель которой – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

По данным Белого дома, речь идет о передислокации. В минобороны Великобритании прогнозируют, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.