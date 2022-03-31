Движение по трассе Киев – Житомир могут возобновить в ближайшее время – глава Киевской ОВА

Об этом 31 марта в эфире национального телемарафона сообщил глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк.

Видеозапись эфира опубликована в Telegram Павлюка.

По его словам, украинские военные проводят "успешные контрнаступательные действия" в регионе, в результате чего "очень много населенных пунктов освобождено".

"Но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что не будут хотя бы вести огонь минометные подразделения. И тогда проведем все процедуры по зачистке и разминированию, и люди смогут войти в свои населенные пункты, – сказал Павлюк. – Я надеюсь, что в ближайшее время мы также возобновим движение по трассе Киев – Житомир".

Глава Киевской ОВА отметил, что в области сейчас наблюдается большая перегруппировка российских войск.

"Огромные колонны уходят в сторону России. Это больше сотни машин в каждой… За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится в направлении Киева… Пока она была замаскированной… ее не так было видно, сейчас мы понимаем, с какой силой мы столкнулись. Но эта сила довольно-таки потеряла боеспособность", – подчеркнул Павлюк.

Глава ОВА со ссылкой на пленных военных РФ рассказал, что в некоторых подразделениях оккупантов в Киевской области осталось 20–30% личного состава. Павлюк добавил, что "большинство подразделений РФ отводится для восстановления боеспособности", при этом остается еще "достаточно мощная группировка", сдерживающая ВСУ.

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