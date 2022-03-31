ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Движение по трассе Киев – Житомир могут возобновить в ближайшее время – глава Киевской ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Движение по трассе Киев Житомир было заблокировано из-за временной оккупации нескольких населенных пунктов в Киевской области российскими военными
Движение по трассе Киев – Житомир было заблокировано из-за временной оккупации нескольких населенных пунктов в Киевской области российскими военными
Фото: Укравтодор / Facebook

В ближайшее время движение по трассе Киев – Житомир, которое было заблокировано из-за временной оккупации ряда населенных пунктов в Киевской области, может быть восстановлено.

Об этом 31 марта в эфире национального телемарафона сообщил глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк.

Видеозапись эфира опубликована в Telegram Павлюка.

По его словам, украинские военные проводят "успешные контрнаступательные действия" в регионе, в результате чего "очень много населенных пунктов освобождено".

"Но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, что не будут хотя бы вести огонь минометные подразделения. И тогда проведем все процедуры по зачистке и разминированию, и люди смогут войти в свои населенные пункты, – сказал Павлюк. – Я надеюсь, что в ближайшее время мы также возобновим движение по трассе Киев – Житомир".

Глава Киевской ОВА отметил, что в области сейчас наблюдается большая перегруппировка российских войск.

"Огромные колонны уходят в сторону России. Это больше сотни машин в каждой… За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится в направлении Киева… Пока она была замаскированной… ее не так было видно, сейчас мы понимаем, с какой силой мы столкнулись. Но эта сила довольно-таки потеряла боеспособность", – подчеркнул Павлюк.

Глава ОВА со ссылкой на пленных военных РФ рассказал, что в некоторых подразделениях оккупантов в Киевской области осталось 20–30% личного состава. Павлюк добавил, что "большинство подразделений РФ отводится для восстановления боеспособности", при этом остается еще "достаточно мощная группировка", сдерживающая ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты пытались войти в Киев, в том числе со стороны Житомирской трассы.

Чтобы препятствовать целям противника на трассе Киев – Житомир, 26 февраля был взорван мост в районе села Стоянка.

Теги: Россия, Киев, Украина, Житомир, Киевская ОГА, военные, оккупация, Киевская область, пленные, вторжение, война России против Украины, войска, Александр Павлюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
"Самый большой ребенок в мире". Рианна показала живот на позднем сроке беременности
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Бородатая мамуля к вам обязательно придет!" Суровцев хочет открыть комнату для животных из горячих точек
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
"Козаки йдуть". Беленюк надел патриотическую футболку с культовой надписью. Фото
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (146065)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (43868)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (22757)
4
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (17491)
5
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (16748)
6
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации (13991)
7
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью (12272)
8
"Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео (8790)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS