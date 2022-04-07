В Гостомельской общине комендантский час продлится с 6.00 7 апреля до 6.00 14 апреля – глава ОВА

"На территории Гостомельского поселкового совета комендантский час усилен. Он продлится с 6.00 7 апреля до 6.00 14 апреля", – говорится в сообщении.
На время действия комендантского часа категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах и передвигаться транспортом и пешком.
"Такие временные ограничения необходимы, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей. Отметим, что на остальной территории Киевщины комендантский час продлится с 21.00 6 апреля до 6.00 7 апреля", – проинформировал Павлюк.
В состав общины входят Гостомель, села Горенка, Мощун и Озера.
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии украинскими военными под контроль 28 населенных пунктов вокруг Киева, которые ранее были временно оккупированы российскими войсками.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.