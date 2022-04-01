В Запорожье вводят усиленный комендантский час с вечера 2 апреля

"В городе Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля, в 20.00 и завершится в понедельник, 4 апреля, в 5.00. Для безопасности в это время не выходите на улицы и не посещайте общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынужденные и направлены на безопасность жителей региона", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения Россия нанесла несколько авиационных и ракетных ударов по Запорожью.
Запорожье стало важным перевалочным пунктом для беженцев из Мариуполя, которые покидают разрушенный российскими оккупантами город. По данным властей, ежедневно в Запорожье приезжают несколько тысяч человек.