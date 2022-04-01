В Запорожье вводят усиленный комендантский час с вечера 2 апреля

"В городе Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля, в 20.00 и завершится в понедельник, 4 апреля, в 5.00. Для безопасности в это время не выходите на улицы и не посещайте общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынужденные и направлены на безопасность жителей региона", – говорится в сообщении.

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