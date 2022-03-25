В Запорожье 26 марта на полтора дня вводят комендантский час

Во время комендантского часа гражданам запрещено передвигаться по городу без спецпропусков Фото: depositphotos.com

Руководители предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, должны своевременно подать заявки на оформление пропусков, добавил он.

"Всех просим отнестись с пониманием. Город должен работать! Город должен защищаться!" – подчеркнул Старух.

Во время комендантского часа гражданам запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Все, кто нарушает правила, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

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