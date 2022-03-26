В Киеве отменили усиленный комендантский час в воскресенье

Утром сообщалось, что комендантский час в Киеве и области продлится с 20.00 вечера 26 марта до 7.00 понедельника, 28 марта. Но позднее военное командование изменило свое решение.
"Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. Время комендантского часа останется во временном режиме – с 20.00 до 7.00. Днем в воскресенье в столице и области передвигаться будет можно", – написал Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева, чтобы дестабилизировать обстановку, сообщили утром 26 марта в Генштабе ВСУ.