В Киеве отменили усиленный комендантский час в воскресенье

Утром сообщалось, что комендантский час в Киеве и области продлится с 20.00 вечера 26 марта до 7.00 понедельника, 28 марта. Но позднее военное командование изменило свое решение.

"Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. Время комендантского часа останется во временном режиме – с 20.00 до 7.00. Днем в воскресенье в столице и области передвигаться будет можно", – написал Кличко.

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