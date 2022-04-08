В Германии инициируют расследование против Путина и других чиновников РФ из-за военных преступлений в Украине

По словам их адвоката Николаоса Газеаса, два бывших министра добиваются возбуждения дела о военных преступлениях в отношении российских чиновников, в том числе президента РФ Владимира Путина, а также "целого ряда российских военных".
Адвокат процитировал опубликованный изданием Der Spiegel отчет разведки ФРГ, перехватившей радиопереговоры российских военных. Он сказал, что немецкие прокуроры могут использовать информацию, полученную спецслужбами, при принятии решения о возбуждении дела.
Среди преступлений, подробно описанных в иске, также фигурирует нападение на атомную электростанцию в Энергодаре и взрыв роддома в осажденном Мариуполе, отмечает Газеас.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.