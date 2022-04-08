В Германии инициируют расследование против Путина и других чиновников РФ из-за военных преступлений в Украине

По словам их адвоката Николаоса Газеаса, два бывших министра добиваются возбуждения дела о военных преступлениях в отношении российских чиновников, в том числе президента РФ Владимира Путина, а также "целого ряда российских военных".

Адвокат процитировал опубликованный изданием Der Spiegel отчет разведки ФРГ, перехватившей радиопереговоры российских военных. Он сказал, что немецкие прокуроры могут использовать информацию, полученную спецслужбами, при принятии решения о возбуждении дела.

Среди преступлений, подробно описанных в иске, также фигурирует нападение на атомную электростанцию в Энергодаре и взрыв роддома в осажденном Мариуполе, отмечает Газеас.

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