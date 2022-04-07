Зеленский: Российские военные пытаются скрыть следы своих преступлений. Не получится, убили слишком многих

"Похоже, что в российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов. У нас есть информация о том, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и из подвалов на захваченной территории убитых людей. Убитых украинцев. Это исключительно попытка скрыть доказательства и больше ничего. Но у них не получится, потому что убили очень многих. Не удастся избежать ответственности. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людях. Мы знаем уже о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет", – сказал президент.
По его словам, сейчас благодаря объективному расследованию, свидетелям, спутниковому наблюдению за происходящем на Земле, другим инструментам, которые помогают установить правду, удастся выяснить все обстоятельства относительно большинства пропавших украинских граждан и большинства военных преступлений России на территории Украины.
"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак. Можно лишь быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и для тех, кто принимает в России ключевые решения. Если же нет, если ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет вариант продления войны", – заявил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.