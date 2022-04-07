Зеленский: Российские военные пытаются скрыть следы своих преступлений. Не получится, убили слишком многих

"Похоже, что в российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и из-за увиденного в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов. У нас есть информация о том, что российские военные сменили тактику и пытаются убирать с улиц и из подвалов на захваченной территории убитых людей. Убитых украинцев. Это исключительно попытка скрыть доказательства и больше ничего. Но у них не получится, потому что убили очень многих. Не удастся избежать ответственности. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людях. Мы знаем уже о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет", – сказал президент.

По его словам, сейчас благодаря объективному расследованию, свидетелям, спутниковому наблюдению за происходящем на Земле, другим инструментам, которые помогают установить правду, удастся выяснить все обстоятельства относительно большинства пропавших украинских граждан и большинства военных преступлений России на территории Украины.

"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак. Можно лишь быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и для тех, кто принимает в России ключевые решения. Если же нет, если ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет вариант продления войны", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)