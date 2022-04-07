В Угледаре оккупанты расстреляли людей, пришедших за гуманитарной помощью – Донецкая ОВА

"Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – четыре погибших и четыре раненых", – говорится в сообщении.
По данным Кириленко, дважды под обстрелы попала Очеретинская община, там погиб один человек. Кроме того, были повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, детский сад и нежилое помещение.
Отмечается, что в Марьинской общине в результате обстрела были ранены четыре человека и повреждены два дома.
Кириленко также сообщил, что оккупанты обстреливали Гродовку и Новогродовку.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что российские оккупанты теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
Генштаб ВСУ на следующий день подтвердил, что РФ начала отвод войск. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
В НАТО считают, что Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.
3 апреля Кириленко призвал всех жителей области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации.