В Угледаре оккупанты расстреляли людей, пришедших за гуманитарной помощью – Донецкая ОВА

"Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – четыре погибших и четыре раненых", – говорится в сообщении.

По данным Кириленко, дважды под обстрелы попала Очеретинская община, там погиб один человек. Кроме того, были повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, детский сад и нежилое помещение.

Отмечается, что в Марьинской общине в результате обстрела были ранены четыре человека и повреждены два дома.

Кириленко также сообщил, что оккупанты обстреливали Гродовку и Новогродовку.

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