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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Угледаре оккупанты расстреляли людей, пришедших за гуманитарной помощью – Донецкая ОВА

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В Донецкой области оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру
В Донецкой области оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Угледаре Донецкой области российские оккупанты обстреляли людей, пришедших за гуманитарной помощью, в результате чего четыре человека погибли. Об этом 6 апреля сообщил в Facebook глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

"Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – четыре погибших и четыре раненых", – говорится в сообщении.

По данным Кириленко, дважды под обстрелы попала Очеретинская община, там погиб один человек. Кроме того, были повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, детский сад и нежилое помещение.

Отмечается, что в Марьинской общине в результате обстрела были ранены четыре человека и повреждены два дома.

Кириленко также сообщил, что оккупанты обстреливали Гродовку и Новогродовку.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/520309606318265

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что российские оккупанты теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".

Генштаб ВСУ на следующий день подтвердил, что РФ начала отвод войск. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.

В НАТО считают, что Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.

3 апреля Кириленко призвал всех жителей области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации.

Теги: Донецкая область, война, Новогродовка, раненые, Очеретино, обстрелы, война России против Украины, Угледар, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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