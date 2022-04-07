"Чтобы РФ не выиграла эту войну". Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставки оружия в Украину

Шольц: Все, что имеет смысл и работает быстро, будет доставлено Фото: EPA

"Все, что имеет смысл и работает быстро, будет доставлено", – сказал он.

Шольц добавил, что в вопросе поставок оружия его правительство "сделает все, что правильно и разумно". По словам политика, поставки должны способствовать достижению цели правительства Германии, "чтобы Россия не выиграла эту войну".

Он заявил, что немецкое оружие уже внесло "немалый вклад" в боевые действия в Украине, и привел примеры противотанковых и зенитных систем и боеприпасов, поставленных Германией.

Глава правительства отметил, что с Украиной ведутся переговоры о дальнейших поставках.

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