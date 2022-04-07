"Чтобы РФ не выиграла эту войну". Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставки оружия в Украину

"Все, что имеет смысл и работает быстро, будет доставлено", – сказал он.
Шольц добавил, что в вопросе поставок оружия его правительство "сделает все, что правильно и разумно". По словам политика, поставки должны способствовать достижению цели правительства Германии, "чтобы Россия не выиграла эту войну".
Он заявил, что немецкое оружие уже внесло "немалый вклад" в боевые действия в Украине, и привел примеры противотанковых и зенитных систем и боеприпасов, поставленных Германией.
Глава правительства отметил, что с Украиной ведутся переговоры о дальнейших поставках.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия долгое время отказывалась поставлять Украине оружие. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.