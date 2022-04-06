Президент Германии признал свою ошибку в оценках России, "Северного потока – 2" и "безумия Путина"

Штайнмайер стал президентом пять лет назад Фото: ЕРА

По словам Штайнмайера, он не верил ранее, что президент РФ Владимир Путин "ради своего имперского безумия" будет готов к полному экономическому, политическому и моральному "краху своей страны".

Президент Германии признал, что "общий европейский дом" построить не удалось.

Он также вспомнил о газопроводе "Северный поток – 2", строительство которого он ранее поддерживал. Сейчас Штайнмайер говорит, что его приверженность этому газопроводу "была явной ошибкой".

Немецкий президент заявил, что ответственность за вторжение России в Украину несет глава Кремля Владимир Путин.

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