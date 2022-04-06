Президент Германии признал свою ошибку в оценках России, "Северного потока – 2" и "безумия Путина"

По словам Штайнмайера, он не верил ранее, что президент РФ Владимир Путин "ради своего имперского безумия" будет готов к полному экономическому, политическому и моральному "краху своей страны".
Президент Германии признал, что "общий европейский дом" построить не удалось.
Он также вспомнил о газопроводе "Северный поток – 2", строительство которого он ранее поддерживал. Сейчас Штайнмайер говорит, что его приверженность этому газопроводу "была явной ошибкой".
Немецкий президент заявил, что ответственность за вторжение России в Украину несет глава Кремля Владимир Путин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Штайнмайер был впервые избран президентом ФРГ в феврале 2017 года и вступил в должность в марте, до того четыре года возглавлял МИД Германии. На второй срок переизбран 13 февраля 2022 года.
Выступая на съезде в день избрания на второй срок, Штайнмайер уже тогда не исключал, что Россия нападет на Украину, и в связи с этим обращался к Путину с требованием "ослабить петлю на шее Украины". "Ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал переизбранный президент.