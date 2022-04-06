"Россияне, домой!" Стефанчук призвал другие страны аннулировать визы российским чиновникам и их семьям

По его мнению, российским чиновникам, их супругам, детям, родителям, другим родственникам, которые учатся, отдыхают, лечатся или просто находятся за границей, должны быть аннулированы визы и все они в течение 24 часов должны быть депортированы из "стран цивилизованного мира" в РФ

"Россияне, домой!" – подытожил спикер.

* високопосадовцям, їх подружжям, дітям, батькам, іншим родичам, які навчаються, відпочивають, лікуються чи просто перебувають за кордоном, мають бути анульовані візи та всі вони, впродовж 24 годин, повинні бути депортовані з країн цивілізованого світу до Росії. Росіяни, додому!

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля из европейских стран начали активно высылать российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, 29 марта об этом объявили в Нидерландах, Бельгии, Ирландии и Чехии.

4 апреля Германия объявила о высылке из страны 40 российских дипломатов. СМИ писали, что персонами нон грата в ФРГ могут стать до 100 россиян.

В этот же день стало известно о высылке 35 российских дипломатов из Франции.

5 апреля Италия, Дания, Испания и Швеция решили выслать в общей сложности 73 российских дипломата. Также о высылке объявили Эстония и Румыния.

Высылку ряда российских дипломатов, работающих при ЕС, анонсировал также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не уточнив их количество.