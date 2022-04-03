Стефанчук: Позиция официальных Тбилиси и Кишинева в вопросе санкций против России меня разочаровала

"Когда-то думал, что Украину больше всего объединяет с Грузией и Молдовой то, что наши страны территориально "покусаны" РФ. Но сегодняшняя позиция официальных Тбилиси и Кишинева по поводу их нейтралитета в вопросе введения санкций против России меня разочаровала. Что ж, друзья познаются в беде. Но хорошо, что наши народы иного мнения", – написал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

1 апреля президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова не будет вводить санкции против РФ, и одной из причин этому является энергетическая зависимость от России. Она добавила, что западные партнеры относятся к этому решению с пониманием.

3 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его страна не будет вводить санкции против РФ.