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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Санкции против РФ должны быть соразмерными тяжести военных преступлений

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Зеленский западным лидерам: Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный
Зеленский – западным лидерам: Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный
Фото: president.gov.ua

Если мир не сделает выводов из нынешней ситуации и поведения России, то на свете останется только один институт для обеспечения безопасности государств – оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 5 апреля, 41-го дня полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский рассказал, что сегодня выступал в Совете Безопасности ООН, который собрался на специальное заседание по военным преступлениям России в оккупированных районах Украины, и сказал то, "что давно нужно было сказать именно в таком формате".

"Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире нет. Ни для кого. Это точно означает, что Организация Объединенных Наций не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство – Россия, дискредитирующая и ООН, и все другие международные институции, в работе которых до сих пор участвует. Ну, то есть как, "участвует"... Пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру ради того, чтобы распространять ложь и оправдывать зло, которое делает", – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что мир это видит и сделает выводы, иначе на свете "останется только один институт для обеспечения безопасности государств, а именно – оружие".

Зеленский предложил членам Совбеза ООН и всем другим государствам, уважающим международное право, реформировать систему ООН и, в частности, провести глобальную конференцию "уже в мирном Киеве", чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру, "учитывая все, что делает Россия, которая все еще оккупирует кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН, полученное ею от Советского Союза".

Зеленский также отметил, что сейчас готовится новый пакет "мощных санкций против России".

"Сейчас принципиальный момент, прежде всего для западных лидеров... После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соразмерными тяжести военных преступлений оккупантов. Если после этого российские банки смогут еще функционировать, как обычно, если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться, как обычно, если после этого страны Евросоюза будут платить России за энергоносители, как обычно... То политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно. Советую всем сейчас почувствовать, что момент действительно принципиальный", – заявил глава государства. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/695849045060258/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: санкции, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, международное право, война России против Украины, безопасность
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