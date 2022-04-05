Зеленский: Систему ООН нужно немедленно реформировать, чтобы в ответ на войну тирания прекращала существование

Зеленский считает, что в Совбезе ООН должны быть представлены все регионы мира Фото: ЕРА

После вопроса, готовы ли члены Совбеза ООН распустить ООН, президент Украины отметил, что если их ответ "нет", то "действовать нужно сейчас, действовать немедленно".

"Следует немедленно возвращать силу Устава ООН. Следует немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти. Чтобы была справедлива представленность в Совбезе всех регионов мира. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру. Нужна решительность", – сказал Зеленский.

Он считает, что "если бы хоть раз тирания получила такой ответ на начатую ею войну, то перестала бы существовать, а после нее был бы гарантирован честный мир".

"Мир точно изменился бы. И тогда, может быть, не было бы войны у нас, войны в моей стране. Против нашего народа, украинского народа. Против людей. Но мир смотрел и не хотел видеть ни оккупации Крыма, ни еще раньше – войны против Грузии, ни еще раньше – отчуждения от Молдовы целого Приднестровского региона. И на то, как Россия готовила почву для других конфликтов и войн вблизи своих границ", – объяснил Зеленский.

По его словам, чтобы остановить российскую агрессию, нужно "немедленно привлекать российских военных и отдавших им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины".

"Каждый, кто отдавал преступные приказы и кто их исполнял, убивая людей, окажется под трибуналом, который должен быть аналогичен Нюрнбергскому процессу. [...] Сегодня именно время трансформировать систему, стержнем которой является Организация Объединенных Наций", – отметил президент Украины.

Он считает, что для этого следует созвать глобальную конференцию – лучше "уже в мирном Киеве" – чтобы определиться, как реформировать мировую систему безопасности, как реально гарантировать незыблемость общепризнанных границ и целостность стран, а также как утверждать главенство международного права.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы передать следующим поколениям действенную ООН с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности, а значит, и гарантировать мир, предотвращать агрессию и принуждать агрессоров к миру, иметь решительность и возможность наказывать, если принципы мира нарушаются. Исключений, привилегий быть больше не может. Все должны быть равными", – заявил Зеленский.

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