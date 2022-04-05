ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский: Систему ООН нужно немедленно реформировать, чтобы в ответ на войну тирания прекращала существование

Зеленский считает, что в Совбезе ООН должны быть представлены все регионы мира
Зеленский считает, что в Совбезе ООН должны быть представлены все регионы мира
Фото: ЕРА

В связи с вторжением России в Украину и необходимостью пресекать такие агрессии следует реформировать систему Организации Объединенных Наций. Об этом 5 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

После вопроса, готовы ли члены Совбеза ООН распустить ООН, президент Украины отметил, что если их ответ "нет", то "действовать нужно сейчас, действовать немедленно".

"Следует немедленно возвращать силу Устава ООН. Следует немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти. Чтобы была справедлива представленность в Совбезе всех регионов мира. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру. Нужна решительность", – сказал Зеленский.

Он считает, что "если бы хоть раз тирания получила такой ответ на начатую ею войну, то перестала бы существовать, а после нее был бы гарантирован честный мир".

"Мир точно изменился бы. И тогда, может быть, не было бы войны у нас, войны в моей стране. Против нашего народа, украинского народа. Против людей. Но мир смотрел и не хотел видеть ни оккупации Крыма, ни еще раньше – войны против Грузии, ни еще раньше – отчуждения от Молдовы целого Приднестровского региона. И на то, как Россия готовила почву для других конфликтов и войн вблизи своих границ", – объяснил Зеленский.

По его словам, чтобы остановить российскую агрессию, нужно "немедленно привлекать российских военных и отдавших им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины".

"Каждый, кто отдавал преступные приказы и кто их исполнял, убивая людей, окажется под трибуналом, который должен быть аналогичен Нюрнбергскому процессу. [...] Сегодня именно время трансформировать систему, стержнем которой является Организация Объединенных Наций", – отметил президент Украины.

Он считает, что для этого следует созвать глобальную конференцию – лучше "уже в мирном Киеве" – чтобы определиться, как реформировать мировую систему безопасности, как реально гарантировать незыблемость общепризнанных границ и целостность стран, а также как утверждать главенство международного права.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы передать следующим поколениям действенную ООН с возможностью превентивно реагировать на вызовы безопасности, а значит, и гарантировать мир, предотвращать агрессию и принуждать агрессоров к миру, иметь решительность и возможность наказывать, если принципы мира нарушаются. Исключений, привилегий быть больше не может. Все должны быть равными", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/305037121761965/

Контекст:

Выступая перед Совбезом, он рассказывал о зверствах российских оккупантов в Буче Киевской области, и объяснил, что РФ "проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить побольше обычных мирных жителей, разрушить побольше мирных городов, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения".

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано Великобританией, которая председательствует в Совбезе. Тема заседания – массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей в Киевской области.

На 4 апреля созвать заседание Совбеза ООН пыталась Россия под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов" в Буче. Британия ответила отказом на запрос РФ.

Теги: Россия, Крым, Грузия, ООН, война, военные, агрессия, вторжение, Владимир Зеленский, преступление, вето, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, президент, безопасность, реформа, войска, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
  "Никто там уже не будет зарабатывать! Чего трястись?" Полякова призвала украинских коллег, замалчивающих войну РФ против Украины, определиться
  "Никто там уже не будет зарабатывать! Чего трястись?" Полякова призвала украинских коллег, замалчивающих войну РФ против Украины, определиться
Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!
Никитюк: Я имею право на ярость и ненависть. Как и все остальные украинцы!
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (84085)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (51612)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (24637)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (23248)
5
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (17421)
6
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (16153)
7
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (14621)
8
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (14316)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS