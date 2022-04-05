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Зеленский – Совбезу ООН: РФ превращает право вето в право смерти. Если ее не остановить, ООН можно закрывать

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Зеленский заявил, что Россия подрывает архитектуру глобальной безопасности
Зеленский заявил, что Россия подрывает архитектуру глобальной безопасности
Фото: ЕРА

5 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия злоупотребляет своим правом вето.

"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.

Президент Украины считает, что "если это продолжится, финалом будет то, что каждое из государств будет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право и международные институции".

"ООН можно будет просто закрыть. Вы готовы к этому? Если нет, действовать надо сейчас, немедленно. Нужно немедленно и Устав, и систему ООН реформировать так, чтобы право вето не было правом смерти. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру. Нужна решительность", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Выступая перед Совбезом, он рассказывал о зверствах российских оккупантов в Буче Киевской области, и объяснил, что РФ "проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить побольше обычных мирных жителей, разрушить побольше мирных городов, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения".

Контекст:

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано Великобританией, которая председательствует в Совбезе. Тема заседания – массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей в Киевской области.

На 4 апреля созвать заседание Совбеза ООН пыталась Россия под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов" в Буче. Британия ответила отказом на запрос РФ.

Теги: Россия, ООН, война, военные, вторжение, Владимир Зеленский, вето, российская агрессия, международное право, война России против Украины, президент, безопасность, войска, заседание
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