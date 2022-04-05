Зеленский – Совбезу ООН: РФ превращает право вето в право смерти. Если ее не остановить, ООН можно закрывать

"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.

Президент Украины считает, что "если это продолжится, финалом будет то, что каждое из государств будет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право и международные институции".

"ООН можно будет просто закрыть. Вы готовы к этому? Если нет, действовать надо сейчас, немедленно. Нужно немедленно и Устав, и систему ООН реформировать так, чтобы право вето не было правом смерти. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру. Нужна решительность", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Выступая перед Совбезом, он рассказывал о зверствах российских оккупантов в Буче Киевской области, и объяснил, что РФ "проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить побольше обычных мирных жителей, разрушить побольше мирных городов, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения".