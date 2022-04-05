Кислица – россиянам: Вы поставили цель "решить вопрос Украины" так же, как Гитлер решал "еврейский вопрос"

Он назвал "ужасными" кадры из освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов Киевской области, продемонстрированные на заседании Совбезе ООН, и обратился к присутствующим, в том числе к представителю РФ Василию Небензе.

"Как так, что россияне опустились до жестокости нацистов? Когда вы начали получать удовольствие от совершения действий, как у нацистов? От убийства мирных жителей, от попыток лишить другую страну международно признанных границ? Вы себе поставили цель наконец-то "решить вопрос Украины" так же, как [Адольф] Гитлер пытался решить еврейский вопрос", – сказал Кислица.

По его словам, "Россия превратилась в нацистский концлагерь".

"Вы, по сути, принесли в нашу страну страдания, разрушения, боль и смерть. Я ужасаюсь вашей циничной и откровенной ложью, что вы не бьете по гражданским мишеням, и именно поэтому вы якобы "двигаетесь так медленно" (об этом перед выступлением Кислицы говорил Небензя. – "ГОРДОН"). Вы бьете по гражданским целям и вы убиваете гражданских", – подчеркнул украинский дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)