Кислица – россиянам: Вы поставили цель "решить вопрос Украины" так же, как Гитлер решал "еврейский вопрос"

Он назвал "ужасными" кадры из освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов Киевской области, продемонстрированные на заседании Совбезе ООН, и обратился к присутствующим, в том числе к представителю РФ Василию Небензе.
"Как так, что россияне опустились до жестокости нацистов? Когда вы начали получать удовольствие от совершения действий, как у нацистов? От убийства мирных жителей, от попыток лишить другую страну международно признанных границ? Вы себе поставили цель наконец-то "решить вопрос Украины" так же, как [Адольф] Гитлер пытался решить еврейский вопрос", – сказал Кислица.
По его словам, "Россия превратилась в нацистский концлагерь".
"Вы, по сути, принесли в нашу страну страдания, разрушения, боль и смерть. Я ужасаюсь вашей циничной и откровенной ложью, что вы не бьете по гражданским мишеням, и именно поэтому вы якобы "двигаетесь так медленно" (об этом перед выступлением Кислицы говорил Небензя. – "ГОРДОН"). Вы бьете по гражданским целям и вы убиваете гражданских", – подчеркнул украинский дипломат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заседание Совета Безопасности ООН было созвано Великобританией, которая председательствует в Совбезе. Тема заседания – массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей в Киевской области.
На 4 апреля созвать заседание Совбеза ООН пыталась Россия под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов" в Буче. Британия ответила отказом на запрос РФ.
Президент России Владимир Путин объявил войну Украине утром 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".