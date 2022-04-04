Зеленский о статье пропагандистов РФ: Доказательство для будущего трибунала против российских военных преступников

Текст выступления президента опубликовала его пресс-служба. Он рассказал румынским парламентариям об убийстве военными РФ мирных жителей Бучи и других населенных пунктов Киевской области, которые были под российской оккупацией.

"Почему россияне военные это сделали? В тот же день, 3 апреля, когда мир пришел в ужас, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного информационного агентства "РИА Новости" была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название довольно красноречиво, я цитирую: "Что Россия должна сделать с Украиной". И это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников. В статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, и самих наших людей. Тех, кого не удастся сломать и покорить. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель как можно большего количества наших людей в войне только приветствуется", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что статья была обнародована на сайте именно государственного информационного агентства России, "на котором в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано только то, что соответствует официальной идеологической позиции по войне против Украины".

"То, что не соответствует такой позиции, просто не прошло бы цензуры. То есть я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся в защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины", – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В статье авторства Тимофея Сергейцева упоминается о "денацификации" Украины, а саму страну называют "нацистской и бандеровской". Украинские Одесса, Харьков, Днепропетровск и Мариуполь названы "русскими городами". Также пропагандисты заявили о надобности "перевоспитания, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования". Кроме этого, в стране-агрессоре считают, что название Украина "не может быть сохранено".

"Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией – отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии", – заявили пропагандисты.