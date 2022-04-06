Германия временно "национализирует" немецкую "дочку" российского "Газпрома"

Сообщение о "национализации" появилось после того, как "Газпром" прекратил свое участие в Gazprom Germania Фото: EPA

Хабек назвал этот шаг "абсолютно необходимым". По его словам, компания Gazprom Germania управляет критически важной инфраструктурой в Германии и поэтому "чрезвычайно важна для газоснабжения". Поэтому правительство делает "все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германию".

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе "Газпром" прекратил свое участие в Gazprom Germania и ее активах без одобрения правительства страны и нарушив тем самым местные законы. Spiegel отмечает, что, судя по всему, "Газпром" пытался вывести дочернюю компанию из доступа немецкого правительства.

По данным Bloomberg, российская газовая компания не раскрыла нового владельца своей немецкой "дочки", но из отчетов местных регуляторов стало известно, что акционером владельца Gazprom Germania "Газпром экспорт бизнес-сервисы" стала компания Palmary.

Как пишет Spiegel, компания Gazprom Germania играет ключевую роль в энергоснабжении Германии: через свою дочернюю компанию Wingas "Газпром" участвует в торговле газом в Германии, а дочерняя компания Astora управляет крупнейшим в Германии газохранилищем в Редене.