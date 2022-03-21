Великобритания готовится к национализации местного подразделения "Газпрома"

Как пишет агентство, в компании может быть введен специальный административный режим, если она не сможет обеспечить непрерывность поставок.

В частности, из-за российского вторжения в Украину британские компании отказываются от сотрудничества с Gazprom Marketing & Trading Retail, которая обслуживает около 30 тыс. бизнес-клиентов и занимала в 2020 году более 20% рынка. По данным Bloomberg, с подразделением "Газпрома" продолжают сотрудничать несколько европейских крупных энергетических компаний на внебиржевом рынке.

В офисе Gazprom Marketing & Trading Retail агентству не смогли прокомментировать возможность временной национализации компании.