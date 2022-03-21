Великобритания готовится к национализации местного подразделения "Газпрома"

Как пишет агентство, в компании может быть введен специальный административный режим, если она не сможет обеспечить непрерывность поставок.
В частности, из-за российского вторжения в Украину британские компании отказываются от сотрудничества с Gazprom Marketing & Trading Retail, которая обслуживает около 30 тыс. бизнес-клиентов и занимала в 2020 году более 20% рынка. По данным Bloomberg, с подразделением "Газпрома" продолжают сотрудничать несколько европейских крупных энергетических компаний на внебиржевом рынке.
В офисе Gazprom Marketing & Trading Retail агентству не смогли прокомментировать возможность временной национализации компании.
Европейский союз, а также европейские страны, не входящие в ЕС, после начала российского вторжения объявили о намерении сократить или полностью отказаться от покупки газа у России.
В частности, Еврокомиссия представила план, реализация которого поможет снизить потребление российского газа на две трети уже до конца текущего года.
Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от закупок российских нефти и газа, заявлял премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.