Минюст 22 марта подаст в суд иски о запрете в Украине пророссийских партий – Совгиря

"По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра", – написала Совгиря.
Она отметила, что в первой инстанции эта категория дел подсудна Окружному административному суду Киева.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.