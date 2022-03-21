Минюст 22 марта подаст в суд иски о запрете в Украине пророссийских партий – Совгиря

В первой инстанции эта категория дел подсудна Окружному административному суду Киева Фото: depositphotos.com

"По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра", – написала Совгиря.

Она отметила, что в первой инстанции эта категория дел подсудна Окружному административному суду Киева.