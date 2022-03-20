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Зеленский ввел в действие временный запрет ОПЗЖ, Оппоблока и других пророссийских партий

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Согласно введенному Зеленским в действие указу, за рядом партий замечена антиукраинская деятельность
Согласно введенному Зеленским в действие указу, за рядом партий замечена антиукраинская деятельность
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Согласно указу деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за этими партиями подмечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

Министерству юстиции Украины поручено безотлагательно принять меры по запрету деятельности указанных политических партий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СНБО, Оппозиционный блок, Владимир Зеленский, Левая оппозиция, Социалистическая партия, Оппозиционная платформа – За жизнь, партия Социалисты, Владимир Сальдо, Партия Шария, ОПЗЖ, Союз левых сил
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