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ФИДЕ на полгода дисквалифицировала родившегося в Украине российского гроссмейстера. Причина – поддержка войны

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Карякин подтвердил свою поддержку Путину и армии оккупантов
Карякин подтвердил свою поддержку Путину и армии оккупантов
Фото: ЕРА

Российского гроссмейстера Сергея Карякина Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала на полгода за поддержку вторжения в Украину войск РФ. ФИДЕ проинформировала об этом 21 марта.

Решение вынесла комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине (EDC), дело было открыто в связи с публичными заявлениями Карякина.

Россиянину, который в 1990 году родился в украинском Симферополе в Крыму, запретили "на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях ФИДЕ, вступающему в силу с даты принятия этого решения, 21 марта 2022 года".

"Заявления Сергея Карякина о продолжающемся военном конфликте в Украине вызвали значительное количество реакций в социальных сетях и других местах, в значительной степени негативных по отношению к высказываемым Сергеем Карякиным мнениям", – цитируют в ФИДЕ 10-страничный документ по делу Карякина.

Международная федерация отмечает, что "высказывания Сергея Карякина, которые по его собственному выбору и изложению могут быть связаны с игрой в шахматы, наносят ущерб репутации игры в шахматы и/или ФИДЕ, велика и вероятность того, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина".

Решение может быть обжаловано Карякиным в Апелляционной палате EDC в течение 21 дня.

Комментируя решение ФИДЕ, Карякин заявил в Telegram, что ни о чем не жалеет, поддерживает главу Кремля и [вторгшуюся в Украину] российскую армию. При этом он пожаловался, что "прошел тяжелейший отбор через Кубок мира в турнир претендентов" и мог претендовать на матч за звание чемпиона мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Карякин до 2009 года представлял в шахматах Украину, но позже стал россиянином и в 2017 году заявил, что "всегда открыто поддерживал" президента РФ Владимира Путина. Карякин присоединился к движению Putin Team.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, шахматы, война, ФИДЕ, вторжение, война России против Украины, соревнования, дисквалификация, Сергей Карякин
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