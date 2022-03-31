В офисах российской компании "Газпром" в Германии прошли обыски – Bloomberg

Россия неоднократно заявляла, что ее нельзя винить в росте европейских цен на газ Фото: ua.depositphotos.com

По данным собеседников агентства, чиновники посетили с обысками компании Gazprom Germania и подразделения Wingas, обеспечивающие около 20% немецкого рынка, в рамках расследования роли "Газпрома" в повышении цен на газ для Европы.

Евросоюз борется с энергетическим кризисом с прошлого года, поскольку "Газпром" ограничил дополнительные поставки в ЕС в то время, когда запасы уже были на самом низком уровне за более чем десятилетие, пишет Bloomberg.

Сообщается, что Россия неоднократно заявляла, что ее нельзя винить в росте европейских цен на газ. "Газпром", по данным издания, заявил, что полностью удовлетворяет запросы покупателей.

В компаниях, в которых производился обыск, отказались от комментариев.