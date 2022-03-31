В офисах российской компании "Газпром" в Германии прошли обыски – Bloomberg

По данным собеседников агентства, чиновники посетили с обысками компании Gazprom Germania и подразделения Wingas, обеспечивающие около 20% немецкого рынка, в рамках расследования роли "Газпрома" в повышении цен на газ для Европы.
Евросоюз борется с энергетическим кризисом с прошлого года, поскольку "Газпром" ограничил дополнительные поставки в ЕС в то время, когда запасы уже были на самом низком уровне за более чем десятилетие, пишет Bloomberg.
Сообщается, что Россия неоднократно заявляла, что ее нельзя винить в росте европейских цен на газ. "Газпром", по данным издания, заявил, что полностью удовлетворяет запросы покупателей.
В компаниях, в которых производился обыск, отказались от комментариев.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словения, а затем и весь Евросоюз.
В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.
После телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным, состоявшегося 30 марта, в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе.