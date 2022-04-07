7 апреля Генассамблея ООН будет голосовать по вопросу приостановления членства России в Совете по правам человека

Чтобы прекратить полномочия России в СПЧ ООН, нужно две трети голосов Генассамблеи Фото: EPA

"Чрезвычайная специальная сессия состоится в четверг, 7 апреля... Ожидается принятие решения по проекту резолюции", – говорится в сообщении.

Emergency Special Session will resume on Thursday, 7 April, at 10AM ET, in the GA Hall. Action on a draft resolution is expected. Related documents: https://t.co/tGzbRwoY2g

* : UN Photo/Milton Grant pic.twitter.com/mdZww1jfoD — Paulina Kubiak Greer (@KubiakPG) April 6, 2022

В прилагаемом по ссылке документе говорится, что речь пойдет о приостановлении членства России в СПЧ за грубые и систематические нарушения прав человека и международного гуманитарного права в ходе агрессии против Украины.

Письмо к президенту Генассамблеи Абдулле Шахиду с просьбой созвать заседание подписано рядом стран, среди которых Украина, США, Великобритания, Европейский союз, Грузия, Япония, Молдова и другие.

Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая в Совбезе ООН 5 апреля, призвала исключить Россию из Совета по правам человека, сообщил CNN.

"Россия не должна занимать руководящую должность в органе, целью которого является продвижение уважения к правам человека. Участие России в Совете по правам человека подрывает доверие к совету. Это подрывает всю ООН. И это просто неправильно", – сказала она.

Совет по правам человека заседает в Женеве. Процесс приостановки членства в нем требует большинства в две трети голосов Генеральной Ассамблеи, отмечает CNN.

Томас-Гринфилд заявила CNN 6 апреля, что она уверена в том, что у США есть поддержка со стороны других государств-членов, необходимая для исключения РФ.