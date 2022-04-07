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7 апреля Генассамблея ООН будет голосовать по вопросу приостановления членства России в Совете по правам человека

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Чтобы прекратить полномочия России в СПЧ ООН, нужно две трети голосов Генассамблеи
Чтобы прекратить полномочия России в СПЧ ООН, нужно две трети голосов Генассамблеи
Фото: EPA

Генассамблея ООН планирует 7 апреля провести голосование по вопросу о приостановлении членства России в Совете по правам человека. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь президента Генассамблеи ООН Паулина Кубяк Грир.

"Чрезвычайная специальная сессия состоится в четверг, 7 апреля... Ожидается принятие решения по проекту резолюции", – говорится в сообщении. 

В прилагаемом по ссылке документе говорится, что речь пойдет о приостановлении членства России в СПЧ за грубые и систематические нарушения прав человека и международного гуманитарного права в ходе агрессии против Украины. 

Письмо к президенту Генассамблеи Абдулле Шахиду с просьбой созвать заседание подписано рядом стран, среди которых Украина, США, Великобритания, Европейский союз, Грузия, Япония, Молдова и другие. 

Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая в Совбезе ООН 5 апреля, призвала исключить Россию из Совета по правам человека, сообщил CNN.

"Россия не должна занимать руководящую должность в органе, целью которого является продвижение уважения к правам человека. Участие России в Совете по правам человека подрывает доверие к совету. Это подрывает всю ООН. И это просто неправильно", – сказала она.

Совет по правам человека заседает в Женеве. Процесс приостановки членства в нем требует большинства в две трети голосов Генеральной Ассамблеи, отмечает CNN.

Томас-Гринфилд заявила CNN 6 апреля, что она уверена в том, что у США есть поддержка со стороны других государств-членов, необходимая для исключения РФ.

Контекст:

Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.

В СПЧ ООН 47 мест, его члены избирается на заседании ГА ООН в результате голосования. Члены совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух сроков полномочий подряд. Места распределяются между региональными группами. В 2016 году Россия не попала в состав СПЧ ООН на 2017–2019 годы.

ГА ООН может приостановить действие прав и привилегий любого члена совета, который, по ее мнению, постоянно совершал грубые и систематические нарушения прав человека в течение срока своего членства. Таким образом 1 марта 2011 года было приостановлено членство Ливии в совете – и восстановлено уже в ноябре того же года.

Теги: Россия, ООН, голосование, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, членство, Линда Томас-Гринфилд
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