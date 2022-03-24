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Генеральная Ассамблея ООН осудила РФ за создание гуманитарного кризиса в Украине и призвала вывести войска

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Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, разработанный Украиной и союзниками
Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, разработанный Украиной и союзниками
Фото: EPA

Генеральная Ассамблея ООН 24 марта поддержала резолюцию, которая возлагает ответственность на Россию за гуманитарный кризис в Украине и призывает к немедленному прекращению огня. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

На рассмотрение ассамблеи было вынесено два проекта резолюции, посвященной ситуации в Украине. 

ГА ООН поддержала резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", разработанную Украиной и союзниками. В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против – сама Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея и Сирия.

Среди воздержавшихся — Армения, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, ЮАР, Таджикистан, Эфиопия и другие. 

В резолюции подтверждается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины, а также осуждается военная агрессия России на территории страны и создание тяжелой гуманитарной ситуации. Документ призывает РФ прекратить военные действия, создать гуманитарные коридоры, вывести войска и вернуться на путь диалога.

Пресс-служба ООН отмечает, что на рассмотрение предлагался альтернативный вариант резолюции, внесенный Южной Африкой, под названием "Гуманитарная ситуация, возникшая в результате конфликта в Украине". В тексте проекта не упоминалась Россия. Генассамблея решила не голосовать по этому проекту. 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил по итогам голосования, что "псевдогуманитарную резолюцию" приняли для того, "чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нее, на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации", пишет российское госагентство ТАСС

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, принятый документ содержит требование к России немедленно прекратить обстрелы гражданских и объекты гражданской инфраструктуры, прекратить осаду городов и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарного персонала и доставки гуманитарной помощи.

"Резолюция требует обеспечить защиту гражданских лиц, покидающих зону боевых действий, в том числе иностранных граждан, и обеспечить их безопасное и беспрепятственное перемещение. Кроме того, резолюция предупреждает о возможных последствиях российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность, а также о возможных экологических последствиях в результате обстрелов атомных объектов", – говорится в комментарии МИД.

Государства-члены ООН отметили необходимость полного выполнения резолюции ГА ООН от 2 марта 2022 года "Агрессия против Украины", а также поставили задачу координатору ООН по чрезвычайному реагированию подготовить доклад о гуманитарной ситуации в Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что одобренная резолюция стала результатом коллективных и основательных усилий более двух десятков стран из всех регионов мира, соавторами которой выступили 90 стран.

"Благодарны за максимальную поддержку со стороны государств-членов ООН резолюции Генассамблеи, ставшей важной частью международного инструментария для привлечения России к ответственности", – добавили в МИД Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 марта Генеральная Ассамблея ООН собралась на вторую экстренную сессию по Украине после вторжения России, которое началось 24 февраля. 

Предыдущая встреча 11-й спецсессии Генассамблеи по Украине продолжалась три дня – с 28 февраля по 2 марта. Она завершилась принятием резолюции "Агрессия против Украины". За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска за пределы международно признанных границ Украины, проголосовало 141 государство. Против выступили лишь пять членов ООН: сама Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея.

Резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательного характера.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, ООН, Сирия, Северная Корея, гуманитарный коридор, гуманитарная катастрофа, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Эритрея
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