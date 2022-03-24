Генеральная Ассамблея ООН осудила РФ за создание гуманитарного кризиса в Украине и призвала вывести войска

На рассмотрение ассамблеи было вынесено два проекта резолюции, посвященной ситуации в Украине.

ГА ООН поддержала резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", разработанную Украиной и союзниками. В поддержку резолюции проголосовали 140 стран, 38 стран воздержались, и еще пять стран проголосовали против – сама Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея и Сирия.

Среди воздержавшихся — Армения, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, ЮАР, Таджикистан, Эфиопия и другие.

В резолюции подтверждается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины, а также осуждается военная агрессия России на территории страны и создание тяжелой гуманитарной ситуации. Документ призывает РФ прекратить военные действия, создать гуманитарные коридоры, вывести войска и вернуться на путь диалога.

URGENT *

The General Assembly adopted a resolution that calls out Russia's assault on #Ukraine for creating a dire humanitarian situation, pushes for a humanitarian corridor, and demands that fighting stops.



In favour: 140

Against: 5

Abstained: 38https://t.co/CZOwpgJ8Kr pic.twitter.com/NWwHtn8jBI — UN News (@UN_News_Centre) March 24, 2022

Пресс-служба ООН отмечает, что на рассмотрение предлагался альтернативный вариант резолюции, внесенный Южной Африкой, под названием "Гуманитарная ситуация, возникшая в результате конфликта в Украине". В тексте проекта не упоминалась Россия. Генассамблея решила не голосовать по этому проекту.

The General Assembly decided not to vote on a draft resolution on the humanitarian situation in #Ukraine proposed by South Africa.



The resolution made no reference in its text to #Russia.https://t.co/qxy7tbFHpr

In favour: 50

Against: 66

Abstention: 35 pic.twitter.com/3E3gLVT8jM — UN News (@UN_News_Centre) March 24, 2022

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил по итогам голосования, что "псевдогуманитарную резолюцию" приняли для того, "чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нее, на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации", пишет российское госагентство ТАСС.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, принятый документ содержит требование к России немедленно прекратить обстрелы гражданских и объекты гражданской инфраструктуры, прекратить осаду городов и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарного персонала и доставки гуманитарной помощи.

"Резолюция требует обеспечить защиту гражданских лиц, покидающих зону боевых действий, в том числе иностранных граждан, и обеспечить их безопасное и беспрепятственное перемещение. Кроме того, резолюция предупреждает о возможных последствиях российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность, а также о возможных экологических последствиях в результате обстрелов атомных объектов", – говорится в комментарии МИД.

Государства-члены ООН отметили необходимость полного выполнения резолюции ГА ООН от 2 марта 2022 года "Агрессия против Украины", а также поставили задачу координатору ООН по чрезвычайному реагированию подготовить доклад о гуманитарной ситуации в Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что одобренная резолюция стала результатом коллективных и основательных усилий более двух десятков стран из всех регионов мира, соавторами которой выступили 90 стран.

"Благодарны за максимальную поддержку со стороны государств-членов ООН резолюции Генассамблеи, ставшей важной частью международного инструментария для привлечения России к ответственности", – добавили в МИД Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)