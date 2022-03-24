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За российскую резолюцию по Украине в Совбезе ООН проголосовали только сама Россия и Китай

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции
Совбез ООН отклонил российский проект резолюции
Фото: EPA

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 23 марта не принял подготовленную Россией резолюцию по Украине, трансляция заседания велась на сайте организации.

Соавторами проекта выступили Беларусь, Северная Корея и Сирия. 

Поддержали резолюцию только Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза воздержались.

Как объяснила пресс-служба ООН, для принятия резолюции нужно было минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны четырех других постоянных членов – США, Великобритании, Франции и Китая.

Резолюция касалась гуманитарной ситуации в Украине. В ней говорилось о необходимости защитить гражданское население в Украине и медицинский персонал, соблюдать международное право в отношении объектов, необходимых для выживание гражданского населения, а также разрешить безопасную и беспрепятственную эвакуацию. Документ раскритиковали, поскольку, как отметила The Washington Post, в нем признавались растущие гуманитарные потребности Украины, но не упоминалось российское вторжение. 

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия пытается использовать Совет Безопасности, "чтобы прикрыть свои жестокие действия".

"В голове не укладывается, что Россия дерзнула выдвинуть резолюцию, в которой она просит международное сообщество урегулировать гуманитарный кризис, который возник только по вине России, – возмутилась дипломат. – Они хотят, чтобы мы приняли резолюцию, в которой не признается их вина?"

Постоянный представитель Франции при ООН Никола де Ривьер заявил, что резолюция "является маневрами Москвы, чтобы придать законный характер агрессии против Украины". 

"Если Россия действительно так заботится об участи гражданского населения, она должна сделать лишь одно: прекратить наступление и вывести свои войска из Украины", – сказал дипломат. 

Постоянное представительство Норвегии при ООН назвало российский проект резолюции "нелепым". 

"Россия  агрессор. Если они действительно заботятся о гражданском населении Украины, им следует прекратить войну. Сейчас", – сказано в твите представительства. 

Постоянное представительство Ирландии при ООН отметило, что предлагаемый текст резолюции "представляет собой циничное злоупотребление многосторонней системой" в Совбезе.

"Если Россия хочет облегчить страдания украинского народа, она может это сделать, прекратив войну сейчас", – написали дипломаты в Twitter. 

Посол России Василий Небензя обвинил воздержавшихся во время голосования в "политизации гуманитарного досье". 

Постоянный представитель Украины при ООН прокомментировал голосование в Twitter. 

"Российская резолюция в СБ ООН получила только один голос в поддержку, от Китая. Это ответ на тексты наций – сторонних наблюдателей, которые снимают ответственность, превращают убийство в банальность, налагают табу на подтверждение личности убийцы, анонимизируя его. Странно, что некоторые надеются достичь консенсуса по подобным текстам", – написал дипломат. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 марта Генеральная Ассамблея ООН собралась на вторую экстренную сессию по Украине после вторжения России, которое началось 24 февраля. 

Генеральная Ассамблея должна рассмотреть два проекта резолюции. В обоих говорится о гуманитарной ситуации в Украине и содержится призыв к прекращению войны. Один проект подготовили Украина и еще почти 100 государств, в нем сказано, что Россия является агрессором и несет ответственность за тяжелую гуманитарную ситуацию в Украине. Второй, который подала ЮАР, более мягкий, в нем сказано о "конфликт в Украине", но не упоминается Россия. 

Как отметила пресс-служба ООН, в ходе рассмотрения резолюций на трибуну выйдут более 70 ораторов. Представители Украины и России уже выступили. Кислица заявил, что гуманитарная ситуация в Украине "достигла уровня гуманитарной катастрофы", он призвал коллег "не отказываться от ответственности" и "не замалчивать убийства". Небензя во время выступления призвал поддержать документ, представленный Южной Африкой, поскольку "в нем нет политических элементов".

Предыдущая встреча 11-й спецсессии Генассамблеи по Украине продолжалась три дня – с 28 февраля по 2 марта. Она завершилась принятием резолюции "Агрессия против Украины". За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска за пределы международно признанных границ Украины, проголосовало 141 государство. Против выступили лишь пять членов ООН: сама Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, Франция, ООН, Норвегия, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, Ирландия, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Линда Томас-Гринфилд, Никола де Ривьер
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