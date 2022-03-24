За российскую резолюцию по Украине в Совбезе ООН проголосовали только сама Россия и Китай

Соавторами проекта выступили Беларусь, Северная Корея и Сирия.

Поддержали резолюцию только Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза воздержались.

Как объяснила пресс-служба ООН, для принятия резолюции нужно было минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны четырех других постоянных членов – США, Великобритании, Франции и Китая.

Резолюция касалась гуманитарной ситуации в Украине. В ней говорилось о необходимости защитить гражданское население в Украине и медицинский персонал, соблюдать международное право в отношении объектов, необходимых для выживание гражданского населения, а также разрешить безопасную и беспрепятственную эвакуацию. Документ раскритиковали, поскольку, как отметила The Washington Post, в нем признавались растущие гуманитарные потребности Украины, но не упоминалось российское вторжение.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия пытается использовать Совет Безопасности, "чтобы прикрыть свои жестокие действия".

"В голове не укладывается, что Россия дерзнула выдвинуть резолюцию, в которой она просит международное сообщество урегулировать гуманитарный кризис, который возник только по вине России, – возмутилась дипломат. – Они хотят, чтобы мы приняли резолюцию, в которой не признается их вина?"

Постоянный представитель Франции при ООН Никола де Ривьер заявил, что резолюция "является маневрами Москвы, чтобы придать законный характер агрессии против Украины".

"Если Россия действительно так заботится об участи гражданского населения, она должна сделать лишь одно: прекратить наступление и вывести свои войска из Украины", – сказал дипломат.

Постоянное представительство Норвегии при ООН назвало российский проект резолюции "нелепым".

"Россия – агрессор. Если они действительно заботятся о гражданском населении Украины, им следует прекратить войну. Сейчас", – сказано в твите представительства.

BREAKING: Not adopted *



Russia's preposterous draft resolution on #Ukraine was rejected by the #SecurityCouncil * #Russia is the aggressor. If they actually care about civilians in Ukraine, they should end the war. Now.

* #NorwayUNSC #StandWithUkraine pic.twitter.com/rHy1fLCZqM — NorwayUN (@NorwayUN) March 23, 2022

Постоянное представительство Ирландии при ООН отметило, что предлагаемый текст резолюции "представляет собой циничное злоупотребление многосторонней системой" в Совбезе.

"Если Россия хочет облегчить страдания украинского народа, она может это сделать, прекратив войну сейчас", – написали дипломаты в Twitter.

Today Ireland * abstained on #Russia's resolution on the humanitarian situation in #Ukraine.



The proposed text was a cynical abuse of the multilateral system.



If Russia wishes to relieve the suffering of the Ukrainian people, it can do so - by ending the war now. pic.twitter.com/H3ME03Hc6A — Ireland at UN (@irishmissionun) March 23, 2022

Посол России Василий Небензя обвинил воздержавшихся во время голосования в "политизации гуманитарного досье".

Постоянный представитель Украины при ООН прокомментировал голосование в Twitter.

"Российская резолюция в СБ ООН получила только один голос в поддержку, от Китая. Это ответ на тексты наций – сторонних наблюдателей, которые снимают ответственность, превращают убийство в банальность, налагают табу на подтверждение личности убийцы, анонимизируя его. Странно, что некоторые надеются достичь консенсуса по подобным текстам", – написал дипломат.

Russian resolution in UNSC got only 1 vote in support, Chinese. That’s answer to texts of Bystander Nations that defuse responsibility, trivialize murder, make taboo of murder’s ID, anonymizing it. Strange some hope to get consensus on similar texts @ UNGA https://t.co/49IdMpy5PS — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 23, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)