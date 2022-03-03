Представитель Литвы в ООН: Мы хотели бы, чтобы Россия воздержалась от использования вето, когда она воюет с Украиной

Ритис Паулаускас: Мы должны сосредоточиться на том, что мы можем сделать прямо сейчас – потребовать немедленного прекращения агрессии России против Украины Фото: unian.ua

"25 февраля Россия наложила вето на проект постановления Совета Безопасности ООН, решительным способом осуждавшего агрессию Российской Федерации против Украины в нарушении статьи 2 пункт 4 Устава Организации Объединенных Наций. Как и много раз в прошлом, они (РФ, ред.) снова прибегли к этому инструменту. Важно было бы, чтобы Россия воздержалась от голосования по конфликту, в котором она непосредственно участвует. В соответствии с Уставом ООН сторона в споре воздерживается от голосования по таким решениям в соответствии с разделом VI и пунктом 3 статьи 52", – рассказал Паулаускас.

Он добавил, что дискуссии по этому вопросу ведутся много лет, но остановить агрессию России против Украины нужно прямо сейчас.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы Россия воздержалась от использования вето, особенно в подобной ситуации, когда она воюет с Украиной. Постоянные члены Совета Безопасности ООН несут основную ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире. Поэтому конструктивные решения и резолюции, которые могут помочь в разрешении конфликта и достижении мира, не будут заблокированы, – отметил политик. – В то же время, это очень сложный правовой вопрос, проблема решения которого достигает 1946 года. В международном сообществе уже много лет ведутся дискуссии по поводу исключения применения права вето на явные случаи геноцида и других тяжких преступлений против человечества. Пока мы не смогли добиться существенного прогресса. Поэтому мы должны сосредоточиться на том, что мы можем сделать прямо сейчас – потребовать немедленного прекращения агрессии России против Украины. Внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи приняла 141 голосом резолюцию "Агрессия против Украины". И это очень важный шаг в правильном направлении".