Представитель Литвы в ООН: Мы хотели бы, чтобы Россия воздержалась от использования вето, когда она воюет с Украиной

"25 февраля Россия наложила вето на проект постановления Совета Безопасности ООН, решительным способом осуждавшего агрессию Российской Федерации против Украины в нарушении статьи 2 пункт 4 Устава Организации Объединенных Наций. Как и много раз в прошлом, они (РФ, ред.) снова прибегли к этому инструменту. Важно было бы, чтобы Россия воздержалась от голосования по конфликту, в котором она непосредственно участвует. В соответствии с Уставом ООН сторона в споре воздерживается от голосования по таким решениям в соответствии с разделом VI и пунктом 3 статьи 52", – рассказал Паулаускас.
Он добавил, что дискуссии по этому вопросу ведутся много лет, но остановить агрессию России против Украины нужно прямо сейчас.
"Конечно, мы хотели бы, чтобы Россия воздержалась от использования вето, особенно в подобной ситуации, когда она воюет с Украиной. Постоянные члены Совета Безопасности ООН несут основную ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире. Поэтому конструктивные решения и резолюции, которые могут помочь в разрешении конфликта и достижении мира, не будут заблокированы, – отметил политик. – В то же время, это очень сложный правовой вопрос, проблема решения которого достигает 1946 года. В международном сообществе уже много лет ведутся дискуссии по поводу исключения применения права вето на явные случаи геноцида и других тяжких преступлений против человечества. Пока мы не смогли добиться существенного прогресса. Поэтому мы должны сосредоточиться на том, что мы можем сделать прямо сейчас – потребовать немедленного прекращения агрессии России против Украины. Внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи приняла 141 голосом резолюцию "Агрессия против Украины". И это очень важный шаг в правильном направлении".
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине 2 марта. За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска, проголосовало 141 государство. Против выступили лишь пять членов ООН: сама Россия, ее сателлиты Беларусь и Сирия, Северная Корея, а также Эритрея, в которой больше 30 лет правит тоталитарный режим Исайяса Афеворка.
Совет Безопасности ООН поддержал проведение специальной сессии ГА ООН по Украине на заседании 27 февраля.
С 1950 года Генеральная Ассамблея ООН собиралась на экстренные сессии всего 10 раз, последний раз ее созывали в связи с вопросом Израиля и Палестины в 1997 году.
Запрос на проведение экстренного заседания Генассамблеи поступил после того, как РФ 25 февраля заблокировала резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, в Совбезе. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают политическим весом, отмечало Reuters.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.