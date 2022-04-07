Президент Польши о зверствах российских оккупантов в Буче: Трудно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине

Об этом в интервью CNN, опубликованном 6 апреля на сайте телеканала, заявил глава польского государства Анджей Дуда.

Текстовая версия интервью обнародована на сайте президента Польши.

Корреспондент телеканала Дана Беш отметила в беседе с Дудой, что президент Украины Владимир Зеленский зверства российских военных назвал геноцидом. Она спросила у главы Польского государства, согласен ли он с такой оценкой.

"Это, конечно, сложно отрицать. Да, это преступление, которое, безусловно имеет признаки геноцида, особенно если посмотреть на контекст разных разговоров, которые велись, где говорится о "денацификации" Украины... Бред полный! Это совершенно неправда", – ответил Дуда.

По его словам, в Москве искали вымышленный повод "для того, чтобы совершить резню" – "лишь бы убивать людей".

"То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации", – сказал президент Польши.

Дуда отметил "чудовищность российских преступлений" в пригородах Киева.

"Мы не видели этого практически со времен Второй мировой войны. Это был последний раз, когда тела мирных жителей в таком невероятном количестве лежали на улицах города", – резюмировал польский лидер.

Зеленский в ходе поездки в Бучу 4 апреля заявил, что то, что оккупанты сделали в городе, – есть характеристикой российских военных, "которые к людям относились хуже, чем к животным".

"Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид... Мы знаем о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети... Это и есть геноцид", – подчеркнул президент Украины.

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