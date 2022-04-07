Президент Польши о зверствах российских оккупантов в Буче: Трудно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине

Об этом в интервью CNN, опубликованном 6 апреля на сайте телеканала, заявил глава польского государства Анджей Дуда.
Текстовая версия интервью обнародована на сайте президента Польши.
Корреспондент телеканала Дана Беш отметила в беседе с Дудой, что президент Украины Владимир Зеленский зверства российских военных назвал геноцидом. Она спросила у главы Польского государства, согласен ли он с такой оценкой.
"Это, конечно, сложно отрицать. Да, это преступление, которое, безусловно имеет признаки геноцида, особенно если посмотреть на контекст разных разговоров, которые велись, где говорится о "денацификации" Украины... Бред полный! Это совершенно неправда", – ответил Дуда.
По его словам, в Москве искали вымышленный повод "для того, чтобы совершить резню" – "лишь бы убивать людей".
"То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации", – сказал президент Польши.
Дуда отметил "чудовищность российских преступлений" в пригородах Киева.
"Мы не видели этого практически со времен Второй мировой войны. Это был последний раз, когда тела мирных жителей в таком невероятном количестве лежали на улицах города", – резюмировал польский лидер.
Зеленский в ходе поездки в Бучу 4 апреля заявил, что то, что оккупанты сделали в городе, – есть характеристикой российских военных, "которые к людям относились хуже, чем к животным".
"Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид... Мы знаем о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями. Изнасилованные женщины, убитые дети... Это и есть геноцид", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В немецкой разведке считают, что убийства в Буче могли быть частью стратегии РФ по подавлению сопротивления.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.