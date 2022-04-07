Разведка ФРГ перехватила радиопереговоры оккупантов об убийствах в Буче. Они могли быть частью стратегии РФ по подавлению сопротивления – СМИ

Отмечается, что содержание некоторых радиосообщений соотносится с местом нахождения тел убитых мирных граждан вдоль главной улицы Бучи – Вокзальной. Так, во время одного из разговоров оккупант рассказал, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде.
В другом разговоре российский военный сообщил, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.
Согласно информации BND, ключевую роль в зверствах в Буче сыграли боевики частной военной компании "Вагнер".
Перехваченные немецкой разведкой переговоры российских оккупантов свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни деяниями отдельных потерявших контроль солдат, подчеркивает Der Spiegel.
Данные материалы скорее указывают на то, что убийство мирных жителей "стало частью обычного образа действий российских военных, а возможно, и частью их стратегии" – распространения страха и ужаса среди гражданского населения и подавления сопротивления, пишет издание.
Кроме того, оккупанты обменивались информацией о зверствах как об их повседневности, указывает Der Spiegel. Сообщается, что немецкая разведка проинформировала об этом парламент ФРГ.
Также была проведена экспертиза других аудиозаписей, которые позволяют предполагать аналогичные события в других местах, в частности в окрестностях заблокированного российскими военными Мариуполя, написало немецкое издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.