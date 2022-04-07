Разведка ФРГ перехватила радиопереговоры оккупантов об убийствах в Буче. Они могли быть частью стратегии РФ по подавлению сопротивления – СМИ

За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил мэр Федорук Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Отмечается, что содержание некоторых радиосообщений соотносится с местом нахождения тел убитых мирных граждан вдоль главной улицы Бучи – Вокзальной. Так, во время одного из разговоров оккупант рассказал, что он и его товарищи застрелили человека на велосипеде.

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Видео: Українська правда / YouTube

В другом разговоре российский военный сообщил, что украинских солдат сначала допрашивают, а потом расстреливают.

Согласно информации BND, ключевую роль в зверствах в Буче сыграли боевики частной военной компании "Вагнер".

Перехваченные немецкой разведкой переговоры российских оккупантов свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни деяниями отдельных потерявших контроль солдат, подчеркивает Der Spiegel.

Данные материалы скорее указывают на то, что убийство мирных жителей "стало частью обычного образа действий российских военных, а возможно, и частью их стратегии" – распространения страха и ужаса среди гражданского населения и подавления сопротивления, пишет издание.

Кроме того, оккупанты обменивались информацией о зверствах как об их повседневности, указывает Der Spiegel. Сообщается, что немецкая разведка проинформировала об этом парламент ФРГ.

Также была проведена экспертиза других аудиозаписей, которые позволяют предполагать аналогичные события в других местах, в частности в окрестностях заблокированного российскими военными Мариуполя, написало немецкое издание.

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