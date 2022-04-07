В США считают, что cмогут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей Фото: EPA

По словам чиновника, выявление причастных к геноциду в Буче "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательных структур США.

Сбор и анализ разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведется с тех пор, как стало известно о зверствах, и США находятся на грани "сужения" круга подозреваемых, сказал чиновник.

Он также добавил, что нет уверенности, что США объявят о своих выводах публично: может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины. США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских боевиков. США пытаются определить, произошло ли что-то из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.

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