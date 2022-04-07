В США считают, что cмогут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

По словам чиновника, выявление причастных к геноциду в Буче "сейчас является чрезвычайно важным приоритетом" для разведывательных структур США.
Сбор и анализ разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведется с тех пор, как стало известно о зверствах, и США находятся на грани "сужения" круга подозреваемых, сказал чиновник.
Он также добавил, что нет уверенности, что США объявят о своих выводах публично: может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины. США также анализируют возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских боевиков. США пытаются определить, произошло ли что-то из этого, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило, добавил чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.