Кулеба: У меня к россиянам один вопрос: кто они такие, что у них нет ни эмпатии, ни сострадания? Я не понимаю, кто эти люди

"Что я чувствую, разговаривая с россиянами после всего, что произошло? У меня к россиянам один вопрос: кто они такие, что у них нет ни эмпатии, ни сострадания к детям, которых они насилуют, к женщинам, к гражданским, пожилым людям? Даже к животным нет сострадания: они убивают домашних животных. Я не понимаю, кто эти люди", – сказал Кулеба.
Он отметил, что Буча – это только "вершина айсберга".
"К нам уже поступает информация из Мариуполя, что там все гораздо хуже. Во всех значениях", – подчеркнул министр.
По его словам, предотвратить следующие преступления оккупантов помогут победа Украины в войне и санкционное давление союзников на Россию.
"Смотря на то, что произошло в Буче, я задаю себе вопрос: что можно сделать, чтобы предотвратить такие Бучи в будущем? Мы должны говорить и договариваться о том, как окончить эту войну. Но я должен быть с вами честен. Очевидно, что позиции делегаций на этих переговорах будут зависеть от успехов их армий на поле боя и влияния санкций, налагаемых на Россию. Именно поэтому нам нужно сделать так, чтобы мы были сильнее, чтобы мы победили", – сказал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.