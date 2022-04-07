Кулеба: У меня к россиянам один вопрос: кто они такие, что у них нет ни эмпатии, ни сострадания? Я не понимаю, кто эти люди

"Что я чувствую, разговаривая с россиянами после всего, что произошло? У меня к россиянам один вопрос: кто они такие, что у них нет ни эмпатии, ни сострадания к детям, которых они насилуют, к женщинам, к гражданским, пожилым людям? Даже к животным нет сострадания: они убивают домашних животных. Я не понимаю, кто эти люди", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Буча – это только "вершина айсберга".

"К нам уже поступает информация из Мариуполя, что там все гораздо хуже. Во всех значениях", – подчеркнул министр.

По его словам, предотвратить следующие преступления оккупантов помогут победа Украины в войне и санкционное давление союзников на Россию.

"Смотря на то, что произошло в Буче, я задаю себе вопрос: что можно сделать, чтобы предотвратить такие Бучи в будущем? Мы должны говорить и договариваться о том, как окончить эту войну. Но я должен быть с вами честен. Очевидно, что позиции делегаций на этих переговорах будут зависеть от успехов их армий на поле боя и влияния санкций, налагаемых на Россию. Именно поэтому нам нужно сделать так, чтобы мы были сильнее, чтобы мы победили", – сказал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)