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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возвращаться в освобожденные от оккупантов города и села Киевской области пока небезопасно – ОВА

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Кулеба: Только вчера пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили 1813 взрывоопасных предметов
Кулеба: Только вчера пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили 1813 взрывоопасных предметов
Фото: ДСНС України / Facebook

Возвращаться в освобожденные от российских оккупантов города и села Киевской области пока небезопасно. Об этом 8 апреля в Telegram сообщил руководитель гуманитарного штаба Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в деоккупированных населенных пунктах спасатели обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов.

"Только вчера пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и обезвредили 1813 единиц в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах", – уточнил Кулеба.

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. 

Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.

Киевский мэр Виталий Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться, "по крайней мере, еще неделю".

В ВСУ считают, что после перегруппировки войск РФ повторно попробует захватить Киев.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, оккупация, Киевская область, спасатели, война России против Украины, Алексей Кулеба
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