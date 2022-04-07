После перегруппировки войск РФ повторно попробует захватить Киев – ВСУ

В ВСУ сообщили, что принимают меры для обороны Киева и области Фото: depositphotos.com

Он отметил, что у оккупантов было две стратегические цели: выйти на границы Донецкой и Луганской областей и захватить столицу Украины.

"Не удалось ни там, ни там. Сейчас он [президент РФ Владимир Путин] перенаправит свои силы для того, чтобы добиться хотя бы одной цели. Вероятность того, что он будет иметь успех... Я в этом сомневаюсь... Один из вариантов развития событий после перегруппировки – попытка захватить столицу. Это позволит врагам создать свои условия выйти победителями, потому что сейчас Россия, как загнанный волк, держится только на своей пропаганде", – сказал генерал.

По словам Грузевича, у РФ в Беларуси остается достаточно сильная группировка войск.

"Треть мы уничтожили, треть они перебрасывают на восток, а треть оставили в Беларуси. С точки стратегии и тактики сбрасывать с счетов, что он повторит свое наступление [нельзя]... Если мы все силы перебросим на восток, чтобы его защищать, у врага будет возможность – "пожалуйста, с другой стороны заходи". Но мы на это не купимся. Мы принимаем все меры для обороны Киева и области", – подчеркнул он.

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