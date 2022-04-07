После перегруппировки войск РФ повторно попробует захватить Киев – ВСУ

Он отметил, что у оккупантов было две стратегические цели: выйти на границы Донецкой и Луганской областей и захватить столицу Украины.
"Не удалось ни там, ни там. Сейчас он [президент РФ Владимир Путин] перенаправит свои силы для того, чтобы добиться хотя бы одной цели. Вероятность того, что он будет иметь успех... Я в этом сомневаюсь... Один из вариантов развития событий после перегруппировки – попытка захватить столицу. Это позволит врагам создать свои условия выйти победителями, потому что сейчас Россия, как загнанный волк, держится только на своей пропаганде", – сказал генерал.
По словам Грузевича, у РФ в Беларуси остается достаточно сильная группировка войск.
"Треть мы уничтожили, треть они перебрасывают на восток, а треть оставили в Беларуси. С точки стратегии и тактики сбрасывать с счетов, что он повторит свое наступление [нельзя]... Если мы все силы перебросим на восток, чтобы его защищать, у врага будет возможность – "пожалуйста, с другой стороны заходи". Но мы на это не купимся. Мы принимаем все меры для обороны Киева и области", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины.
Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.
Киевский мэр Виталий Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться, "по крайней мере, еще неделю".
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 7 апреля заявил, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали оккупационные войска РФ, остались два с половиной. Речь идет о зоне проведения Операции объединенных сил, Луганской области и Мариуполе Донецкой области. "На Херсонщине, где недавно противник пытался наступать, сейчас он в обороне", – уточнил Арестович.