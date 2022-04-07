ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После перегруппировки войск РФ повторно попробует захватить Киев – ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ВСУ сообщили, что принимают меры для обороны Киева и области
В ВСУ сообщили, что принимают меры для обороны Киева и области
Фото: depositphotos.com

Украинские военные не исключают еще одной попытки захвата Киева российскими оккупационными войсками. Об этом 7 апреля на брифинге в Украинском кризисном медиацентре сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, проинформировало Общественное.

Он отметил, что у оккупантов было две стратегические цели: выйти на границы Донецкой и Луганской областей и захватить столицу Украины.

"Не удалось ни там, ни там. Сейчас он [президент РФ Владимир Путинперенаправит свои силы для того, чтобы добиться хотя бы одной цели. Вероятность того, что он будет иметь успех... Я в этом сомневаюсь... Один из вариантов развития событий после перегруппировки – попытка захватить столицу. Это позволит врагам создать свои условия выйти победителями, потому что сейчас Россия, как загнанный волк, держится только на своей пропаганде",  – сказал генерал.

По словам Грузевича, у РФ в Беларуси остается достаточно сильная группировка войск.

"Треть мы уничтожили, треть они перебрасывают на восток, а треть оставили в Беларуси. С точки стратегии и тактики сбрасывать с счетов, что он повторит свое наступление [нельзя]... Если мы все силы перебросим на восток, чтобы его защищать, у врага будет возможность –  "пожалуйста, с другой стороны заходи". Но мы на это не купимся. Мы принимаем все меры для обороны Киева и области", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. 

Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.

Киевский мэр Виталий Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться, "по крайней мере, еще неделю".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 7 апреля заявил, что из девяти оперативных направлений, по которым наступали оккупационные войска РФ, остались два с половиной. Речь идет о зоне проведения Операции объединенных сил, Луганской области и Мариуполе Донецкой области. "На Херсонщине, где недавно противник пытался наступать, сейчас он в обороне", – уточнил Арестович.

Теги: Киев, Украина, военные, ВСУ, наступление, война России против Украины, Александр Грузевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец G
Дмитрий ГОРДОН
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (44586)
2
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (27694)
3
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (21708)
4
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (20096) G
5
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (18782)
6
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (18387)
7
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (17518)
8
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока (14702)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS