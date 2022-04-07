Из девяти оперативных направлений, по которым наступали оккупанты, остались два с половиной – Арестович

По словам Арестовича, оккупанты сосредоточили свои силы в зоне ООС, Луганской области и Мариуполе Фото: president.gov.ua

Речь идет о зоне проведения Операции объединенных сил, Луганской области и Мариуполе Донецкой области.

"На Херсонщине, где недавно противник пытался наступать, сейчас он в обороне", – уточнил Арестович.

По его словам, наиболее ожесточенные бои ведутся в Рубежном, Попасной, Северодонецке Луганской области.

"Эти районы, где ходят наши войска в контратаки, держат оборону, останавливают врага. А также зона ООС, где противник развивает наступление от Изюма на юг, в направлении на Краматорск и Славянск, пытается атаковать по линии Угледар – Марьинка", – рассказал советник главы ОПУ.

Он заверил, что несмотря на наступление оккупантов в Мариуполе, город держится.

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